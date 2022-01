Ucraina: Usa, conseguenze anche per Bielorussia se Minsk aiuta invasione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti d’America sono pronti a rispondere con fermezza nei confronti della Bielorussa qualora il governo di Minsk aiuti la Russia a invadere l'Ucraina. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. "Abbiamo chiarito alla Bielorussia che se permetterà l'utilizzo del suo territorio per un attacco all'Ucraina, dovrà fare i conti con una risposta rapida e ferma da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati", ha affermato in conferenza stampa Price. Gli Stati Uniti, spiegava la scorsa settimana un funzionario del dicastero al sito “Axios”, ritengono che la Russia possa utilizzare esercitazioni militari congiunte nei territori della Bielorussia come copertura per un'invasione dell'Ucraina dal nord. Il dispiegamento di truppe al confine tra Bielorussia e Ucraina nelle prossime settimane — oltre alle 100 mila unità militari russe che già circondano l'Ucraina da nord, est e sud — potrebbero consentire alla Russia di aprire un nuovo fronte a meno di 200 chilometri dal capitale Kiev. Inoltre, Mosca posizionerebbe le truppe russe vicino ai confini di membri della Nato come Polonia, Lituania e Lettonia. "Penso che ciò di cui dovremmo preoccuparci non è se aumenti l'intenzione [di attaccare Kiev], ma se aumenti o meno la capacità di lanciare quell'invasione dell'Ucraina con l'intento di rovesciare il governo", ha detto l'alto funzionario del dipartimento di Stato. "Quello che so del Cremlino e del presidente (Vladimir) Putin è che è un opportunista", ha sottolineato il funzionario.(Nys)