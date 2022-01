Argentina: attività economica di novembre a +9,3 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia in Argentina ha registrato a novembre un incremento del +1,7 per cento rispetto al mese precedente e del 9,3 per cento nel raffronto su anno. In questo modo la crescita accumulata nei primi undici mesi del 2021 è pari al +10,3 per cento su anno, una performance superiore alle ultime stime del governo così come dei principali organismi multilaterali per tutto l'anno appena trascorso. I settori che hanno inciso maggiormente a novembre alla crescita sono quelli dell'industria manifatturiera (+10,6 per cento), il commercio (+10,1 per cento), e trasporti e comunicazione (+14,3 per cento). Il settore che registra invece la maggior ripresa è quello alberghiero e della ristorazione, con un +59,8 per cento. Il dato dell'undicesimo mese del 2021 risulta inoltre un 5,6 per cento superiore anche nella comparazione con lo stesso mese del 2019. (segue) (Abu)