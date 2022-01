Usa: Marina miliare al lavoro per recuperare l'F-35 precipitato nel Mar Cinese Meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina militare degli Stati Uniti è al lavoro per recuperare il cacciabombardiere F-35 precipitato durante un appontaggio sulla portaerei a propulsione nucleare Uss Carl Vinson in navigazione nel Mar Cinese Meridionale. Nell'incidente, verificatosi nella tarda serata del 24 gennaio, sono rimasti feriti almeno sette marinai. Il cacciabombardiere F-35C Lighting II - la versione del velivolo progettata per il lancio dalle portaerei - era impegnato in "operazioni di volo di routine" quando si è schiantato sul ponte della portaerei per poi precipitare in mare, secondo quanto riferito dal portavoce della Settima flotta Usa, tenente Nicholas Lingo. Il pilota si è eiettato e non ha riportato ferite. Tre dei sette marinai feriti sono stati evacuati presso un centro medico a Manila, nelle Filippine, e si troverebbero in "condizioni stabili". La causa dell'incidente è oggetto di indagine. (Cip)