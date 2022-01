Ucraina: Biden minaccia "sanzioni personali" ai danni del presidente russo Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato di essere pronto a valutare "sanzioni personali" ai danni dell'omologo russo Vladimit Putin, nel caso quest'ultimo autorizzi una invasione militare dell'Ucraina. Biden ha formulato l'avvertimento nel corso di una conferenza stampa ieri, mentre la Nato intensifica i preparativi in vista di un possibile confronto armato con la Russia nell'Europa Orientale, mobilitando più navi e aerei da guerra. Negli ultimi giorni la Russia ha negato di voler procedere all'invasione dell'Ucraina, ma ha chiesto garanzie che Kiev non aderirà mai alla Nato. Ieri un velivolo militare Usa con a bordo armi e munizioni per le Forze armate ucraine è atterrato a Kiev; si tratta del terzo carico di armamenti inviato dagli Stati Uniti nell'ambito di un nuovo pacchetto di aiuti militari da 200 milioni di dollari. Nel frattempo, il Pentagono ha mobilitato un contingente di 8.500 militari da schierare sul fianco orientale della Nato. Ad oggi l'alleanza ha schierato circa 4mila militari in battaglioni multinazionali in Estonia, Lituania, Lettonia e Polonia. (Nys)