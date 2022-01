Giappone: governo interviene su caso di abuso ai danni di un tirocinante straniero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la formazione professionale tecnica, ente del governo giapponese che supervisiona i tirocini di lavoratori stranieri presso le aziende del Giappone, ha sollecitato le imprese del settore edile e immobiliare ad adottare misure per prevenire gli abusi ai danni dei tirocinanti stranieri, in risposta al caso di un lavoratore vietnamita malmenato da sui colleghi giapponesi a Okayama, nel Giappone occidentale. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia, Yoshihisa Furukawa. L'organizzazione sta valutando la revoca all'azienda coinvolta del permesso di assunzione di tirocinanti stranieri. Il lavoratore vietnamita di 41 anni sarebbe stato vittima di abusi da parte dei suoi colleghi per due anni, e avrebbe subito da ultimo lesioni gravi, incluse fratture, secondo quanto denunciato da un rappresentante sindacale. "Le violazioni dei diritti umani non sono tollerabili", ha dichiarato il ministro Furukawa nel corso di una conferenza stampa. Il lavoratore vietnamita, di cui non sono state divulgate le generalità, ha riferito di non aver denunciato prima gli abusi per timore di ritorsioni e di perdere il lavoro. (Git)