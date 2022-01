Myanmar: Banca mondiale prevede crescita dell'un per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia di Myanmar potrebbe conseguire una crescita dell'un per cento nell'anno fiscale che si concluderà il prossimo 30 settembre. E' la previsione formulata dalla banca mondiale, che ricorda come nel corso dei 12 mesi precedenti il Paese ha visto crollare il proprio prodotto interno lordo del 18 per cento a causa del golpe militare e della pandemia di Covid-19. Il dato è contenuto nell'ultimo rapporto periodico di monitoraggio dell'economia birmana pubblicato dalla Banca mondiale oggi, 26 gennaio, quasi un anno dopo il golpe del primo febbraio scorso. La crisi politica dei mesi scorsi ha causato a Myanmar un marcato aumento della povertà e della disoccupazione, oltre a gravi danni al settore finanziario e ad altri settori chiave come la distribuzione di energia, la logistica e la connettività digitale. Il rapporto della Banca mondiale suggerisce una precaria stabilizzazione di alcuni settori dell'economia, ma mette in guardia da uno stato di "debolezza critica" e dall'incedere del tasso di inflazione, che quest'anno potrebbe toccare in quel Paese il 9 per cento.(Inn)