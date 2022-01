Giappone: Wef rivede al rialzo le previsioni di crescita per il prossimo biennio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Forum economico mondiale (Wef) ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita dell'economia del Giappone per il 2022 e il 2023, nel suo ultimo rapporto "World Economic Outlook". Secondo l'organizzazione, il Giappone conseguirà quest'anno una crescita del 3,3 per cento, e dell'1,8 per cento nel 2023; si tratta, rispettivamente, di revisioni al rialzo di 0,1 e 0,4 punti percentuali rispetto alle previsioni formulate dal Wef lo scorso ottobre. Per il Giappone, come per le economie dell'Unione europea, il consolidamento della ripresa dipenderà dalla prosecuzione di misure straordinarie di stimolo. (segue) (Git)