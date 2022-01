Giappone: Wef rivede al rialzo le previsioni di crescita per il prossimo biennio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca del Giappone (Boj) ha rivisto al rialzo le previsioni relative all'andamento dell'inflazione per il prossimo anno fiscale, che avrà inizio in quel Paese ad aprile. I nove membri del consiglio politico della banca prevedono per il 2022 un'inflazione dell'1,1 per cento, due decimi di punto in più rispetto alla previsione formulata tre mesi fa. Si tratta di una revisione di entità più modesta rispetto a quanto previsto da diversi economisti, ma comunque di un segnale di pericolo per la fragile ripresa post-pandemica della terza economia mondiale. A dicembre i prezzi all'ingrosso in Giappone hanno segnato un balzo annuo dell'8,5 per cento, ai massimi dal 1980. (segue) (Git)