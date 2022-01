Giappone: Wef rivede al rialzo le previsioni di crescita per il prossimo biennio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice core degli ordinativi di macchinari da parte delle aziende del Giappone - un indicatore predittivo altamente volatile dell'andamento della spesa in conto capitale - ha registrato un incremento del 3,4 per cento su base mensile lo scorso novembre, registrando il secondo aumento mensile consecutivo. E' quanto emerge dagli ultimi dati dell'Ufficio di gabinetto. Il dato eccede le previsioni degli economisti, che si aspettavano in media un incremento dell'1,4 per cento dopo la crescita del 3,4 per cento registrata nel mese di ottobre. (segue) (Git)