Giappone: Wef rivede al rialzo le previsioni di crescita per il prossimo biennio (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione degli stabilimenti industriali del Giappone è aumentata del 7,2 per cento su base mensile a novembre, per effetto del parziale superamento dei danni arrecati dalla pandemia alle catene di fornitura globali. Lo certificano le ultime rilevazioni del governo giapponese, che paiono evidenziare le basi per un rimbalzo della terza economia mondiale nel quarto trimestre 2021. L'output industriale giapponese era aumentato dell'1,8 per cento nel mese di ottobre, e a novembre ha esibito una ripresa superiore alle previsioni degli economisti. A dispetto dell'incremento dell'output, però, sull'attività industriale del Giappone continua a gravare il rischio di nuove battute d'arresto dei fornitori internazionali a causa del Covid-19. (Git)