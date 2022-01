Arabia Saudita-Thailandia: concordato il pieno ripristino delle relazioni diplomatiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi nelle relazioni diplomatiche tra Thailandia e Arabia Saudita risaliva al 1989, quando un inestimabile diamante blu da 50 carati, assieme ad altre gemme e gioielli del valore stimato in 20 milioni di dollari, venne rubato da un domestico thailandese presso la residenza di un principe saudita. Riad rispose bloccando l'emissione e il rinnovo di visti per centinaia di migliaia di lavoratori thailandesi, e vietando l'ingresso a migliaia di musulmani thailandesi desiderosi di recarsi in pellegrinaggio alla Mecca. Tre diplomatici sauditi decisi a ottenere la restituzione della refurtiva vennero uccisi a Bangkok, e le autorità thailandesi non hanno mai condannato nessuno per gli omicidi. Ieri il governo thailandese ha espresso "rincrescimento" per i "tragici incidenti accaduti ai cittadini sauditi tra il 1989 e il 1990", ed ha espresso la propria "decisione a risolvere le questioni connesse a tali eventi". In passato le autorità della Thailandia hanno sostenuto di aver risolto il caso, ma molti dei gioielli restituiti a Riad sono poi risultati contraffatti. Del favoloso diamante blu, invece, si è persa ogni traccia. (Res)