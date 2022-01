Brasile: Covid, indice di trasmissione passa da 1,35 a 1,78 in una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di trasmissione del coronavirus (noto anche come indice R0) ha raggiunto in Brasile un valore pari a 1,78. Lo riferiscono i ricercatori dell'Università Imperial College di Londra, nel Regno Unito, sottolineando che appena la scorsa settimana il tasso era dell'1,35. L'indice, che riflette il potenziale di diffusione di un virus, indica la capacità di contaminazione di persone e gruppi di infettati. Il numero, è chiamato anche ritmo di contagio (Rt). Secondo quanto riferiscono gli studiosi questo significa che oggi un gruppo di 100 persone contaminate dal virus, contagia 178 persone. In questo caso si considera che gli indici della pandemia stanno aumentando. L'Imperial College aveva sospeso il calcolo del ritmo di trasmissione lo scorso 12 dicembre dopo che un attacco alle piattaforme del ministero della Salute a opera di un gruppo di hackers aveva causato uno stop alla registrazione dei dati statistici. (segue) (Brb)