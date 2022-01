Usa: presidente Camera Pelosi annuncia candidatura elezioni medio termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, ha annunciato che si candiderà nuovamente alle elezioni di medio termine in programma per il mese di novembre, smentendo di fatto le indiscrezioni secondo cui avrebbe avuto intenzione di ritirarsi dopo quasi tre decenni al Congresso. Lo scrive il quotidiano "The Hill", ricordando che Pelosi che è stata eletta per la prima volta alla Camera nel 1987. "Nel momento in cui abbiamo fatto progressi, ancora molto deve essere fatto per migliorare la vita della gente. La nostra democrazia è a rischio a causa dell'assalto alla verità, dell'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti e dell'assalto Stato per Stato al diritto di voto. Queste elezioni sono cruciali. E' in gioco niente meno che la nostra democrazia ", ha affermato Pelosi in un video su Twitter, in riferimento alla rivolta del 6 gennaio scorso al Campidoglio degli Stati Uniti e alle leggi restrittive del diritto di voto varate in alcuni Stati a guida repubblicana. "Ma come diciamo spesso, non agonizziamo, organizziamoci: è per questo che mi candido per la rielezione al Congresso e cerco rispettosamente il vostro sostegno. Ne sarei molto onorata e grata", ha aggiunto Pelosi.(Nys)