Usa: nuovi ritiri fra deputati Dem, maggioranza alla Camera in bilico

21 luglio 2021

- Continua ad allungarsi l’elenco dei deputati del Partito democratico statunitense che non cercheranno la rielezione in occasione delle elezioni di medio termine in programma per il mese di novembre, con la maggioranza alla Camera dei rappresentanti che appare sempre più in bilico. Lo scrive il sito statunitense “Axios”, riportando la notizia del passo indietro del deputato Jim Cooper (Tenessee). Il numero totale dei democratici che non vogliono tornare al Congresso sale così a 29 deputati, rispetto ai 14 repubblicani. Le diserzioni fra i dem, unite al costante calo di consensi nei confronti del presidente Joe Biden e all’incertezza sulla riorganizzazione dei distretti, si aggiunge alle preoccupazioni del partito, che potrebbe non essere in grado di mantenere la sua esigua maggioranza alla Camera.(Nys)