Quirinale: fumata nera a seconda votazione, serrati gli incontri ma da M5s-Pd-Leu è no a rosa centrodestra (5)

- Nelle prossime ore, in vista della terza votazione, ed in attesa delle indicazioni da parte di M5s-Pd-Leu, spazio ad altri colloqui e contatti. L'attivissimo Salvini, che ha dichiarato di aver sentito ancora Draghi, vedrà di nuovo sia Conte che Letta, mentre ci dovrebbe essere l'ennesima riunione del centrodestra e l'incontro tra le due delegazioni ristrette - da un lato il centrodestra, dall'altro M5s, Pd e Leu - in cui questi ultimi presenteranno appunto le loro proposte. Il quadro, dunque, è ancora incerto: se al quarto scrutinio, in programma giovedì, il centrodestra non ce la facesse a far passare uno dei nomi della sua terna di candidati o, in alternativa Casellati, la scelta si restringerebbe tra Mario Draghi e Pier Ferdinando Casini. Senza dimenticare, sullo sfondo, nel caso di stallo, la possibilità di un estremo appello a Sergio Mattarella per un suo bis al Colle. (Rin)