Abruzzo: presto numero verde a disposizione dei disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un numero verde a disposizione dei disabili abruzzesi. È l'idea dell'assessore regionale alle Politiche sociali dell'Abruzzo, Pietro Quaresimale, per agevolare la comunicazione con una categoria di cittadini particolarmente esposta. L'assessore ha dato mandato agli uffici regionali di predisporre un progetto, che sarà finanziato dalla Regione Abruzzo, che preveda l'operatività di un numero verde con il coinvolgimento delle associazioni del settore. "Rimane centrale l'obiettivo di guardare con attenzione ai bisogni dei disabili - ha commentato Pietro Quaresimale - e fornire loro servizi utili e soprattutto funzionali. Da qui l'idea del numero verde che vuole agevolare e incrementare la comunicazione tra i disabili e le istituzioni. Un punto informativo, insomma, a cui il disabile o la famiglia possono rivolgersi per chiedere informazioni su bandi, agevolazioni di ogni genere o magari in materia di lavoro, formazione, erogazione dei servizi sociali". L'iniziativa promossa dall'assessore Quaresimale intende coinvolgere, sia nella fase dell'allestimento del numero verde sia nella fase operativa, le associazioni che operano nel mondo del sociale regionale. "E' un passaggio necessario se si vuole approntare un servizio efficiente - ha aggiunto - in modo da renderlo più conforme alle esigenze del disabile. Chi meglio delle associazioni del Terzo settore, che operano quotidianamente sul campo, conosce le difficoltà che il disabile può avere nel rapportarsi con le istituzioni per avere informazioni dirette in merito a bando o agevolazioni. Il canale informativo diretto che allestiremo con il numero verde - ha concluso Quaresimale - è solo una delle iniziative che metteremo in campo nel 2022". (Gru)