Regeni: Fico, avanti insieme per ottenere verità e giustizia per Giulio

- "Per Giulio. Sono trascorsi sei anni dalla scomparsa di Giulio Regeni. Sei anni da quell'ultimo sms alle 19:41 del 25 gennaio. In questo momento ci stringiamo tutti attorno a Claudio, Paola e Irene. Andiamo avanti, insieme, per ottenere verità e giustizia per Giulio". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, postando la foto della candela accesa sul davanzale della finestra del suo ufficio di Montecitorio in ricordo del ricercatore. (Rin)