© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Eventi dedicati ai temi della disabilità e dell’inclusione promosso dalla comunità di Sant’Egidio. Consegna dei premi delle migliori tesi di laurea e dottorato sulla disabilità e “finissage” per Dis/Integration, l'esposizione di opere realizzate dalle persone con disabilità dei Laboratori d’Arte della Comunità di Sant’Egidio. I disegni, i dipinti e le installazioni rimarranno esposti fino al 28 gennaio 2022 negli spazi del Rettorato. La manifestazione si aprirà con i saluti della rettrice Antonella Polimeni e del prorettore al Patrimonio artistico, storico e culturale Alessandro Zuccari. La giornata si concluderà con un flash mob sul piazzale del Rettorato, davanti ai murales di Leonardo Crudi, Elia Novecento e Sibomana. Roma, Aula magna Palazzo del Rettorato, Piazzale Aldo Moro 5. (ore 16:00)- “Memoria genera Futuro", una serie di oltre 60 appuntamenti in programma fino al 7 febbraio prossimo per sensibilizzare le giovani generazioni alla tragedia della Shoah. Presentazione del progetto “I soldati Ebrei nell'Armata di Anders”. Durante l'evento porterà la sua testimonianza Lidia Maksymowicz, superstite degli esperimenti di Josef Mengele ad Auschwitz, davanti ai rappresentanti dell'Ambasciata della Repubblica di Polonia e dell'Ambasciata di Israele in Italia. Roma, Casa della Memoria e della Storia (ore 15:00); proiezione in anteprima gratuita del film “Quel giorno tu sarai” di Kornél Mundruczó, scritto da Kata Wéber e prodotto da Martin Scorsese. Sala Cinema del Palazzo delle Esposizioni (ore 20:00); spettacolo “Rita Levi Montalcini. Un genio con lo zucchero filato in testa”. Roma, Teatro Tor Bella Monaca (ore 21:00) (Rer)