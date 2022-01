Ucraina: Biden, invasione russa avrebbe “enormi conseguenze” per Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è tornato a ribadire che qualora la Russia proceda all’invasione dell’Ucraina, Mosca andrebbe incontro a “enormi conseguenze”. L’inquilino della Casa Bianca ha assicurato che gli Usa sono pronti a trasferire truppe in Europa a breve termine, ma non in Ucraina. "Si tratterebbe dell'invasione su scala più grande dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, cambierebbe il mondo", ha sottolineato Biden.(Nys)