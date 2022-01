Argentina: attività economica di novembre a +9,3 per cento su anno (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di contro le entrate fiscali in Argentina nel mese di dicembre hanno registrato un incremento del 73,6 per cento, segnando il maggior livello degli ultimi quattro anni al netto anche dell'inflazione. A sostenere il gettito, riferisce una nota del ministero dell'Economia, sono soprattutto le entrate provenienti dal commercio estero (+142,8 per cento su anno) e dalla previdenza sociale (+67,8 per cento). Anche il gettito più strettamente legato all'attività economica segna incrementi in linea con la media: le entrate dell'Iva hanno segnato un +67,1 per cento, le tasse sui combustibili +52,9 per cento, come anche la tassa sul reddito, che segna un +55,6 per cento nonostante la riforma che ha decretato un importante aumento dell'aliquota minima a partire dalla quale scatta l'obbligo di pagamento. (segue) (Abu)