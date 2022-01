Messico: almeno otto morti e sette feriti in scontri nel carcere di Colima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno otto detenuti sono morti e altri sette sono rimasti feriti nel corso di una rivolta nel Centro per il reinserimento sociale della città di Colima, capitale dell'omonimo stato situato nella regione occidentale del Messico. Lo scontro si è verificato nella mattinata quando, secondo la ricostruzione del coordinamento sociale di Comunicazione del governo del Messico, le autorità hanno avvertito delle esplosioni. "All'interno di due delle camere da letto, sono state trovate sette persone decedute e otto ferite che sono state trasferite in varie unità ospedaliere. Tutti erano detenuti", si legge in un comunicato. In base a una prima ricostruzione il confronto sarebbe nato dopo una lite tra gruppi criminali rivali. Nel corso delle perquisizioni sono state trovate varie armi da taglio e un'arma da fuoco. (Mec)