Messico: Paese resta fermo nell'Indice di percezione della corruzione di Transparency International (2)

- In generale, con un punteggio medio di 43 su 100 per il terzo anno consecutivo, i Paesi delle Americhe sono fermi nella lotta alla corruzione. Quest’anno, si legge nel rapporto, la regione delle Americhe comprende 22 paesi che non mostrano variazioni statisticamente significative nei loro livelli di corruzione. Negli ultimi 10 anni solo Guyana (punteggio Cpi: 39) e Paraguay (30) hanno fatto miglioramenti degni di nota. Nello stesso periodo, tre delle democrazie più forti della regione – Stati Uniti (67), Cile (67) e Canada (74), che guidano la classifica quest'anno – mostrano un calo, mentre solo l'Uruguay (73) rimane stabile. Venezuela, Haiti e Nicaragua – Stati non democratici e in crisi umanitaria – ottengono il punteggio più basso rispettivamente con 14, 20 e 22 punti. (segue) (Mec)