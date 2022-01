Messico: Paese resta fermo nell'Indice di percezione della corruzione di Transparency International (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti della regione – come Jair Bolsonaro in Brasile e Nayib Bukele in El Salvador – hanno trasformato la lotta alla corruzione in un grido di battaglia, nel tentativo di conquistare un elettorato disilluso dalla politica tradizionale, stanco della corruzione e determinato a vedere la propria diritti umani difesi. Contrariamente alle loro stesse promesse, prosegue il rapporto, queste figure populiste non hanno fatto progressi nel controllo della corruzione, ma hanno invece adottato misure antidemocratiche e regressive che violano i diritti delle persone. (Mec)