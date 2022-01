Cile: anche i carcerati potranno presentare proposte per la nuova Costituzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea insediata a luglio 2021 ha nove mesi di tempo, prorogabili di altri tre, per redigere un nuovo testo da sottoporre successivamente alla ratifica plebiscitaria. Al lavoro 155 costituenti, con parità di genere – una prima assoluta nella storia mondiale di queste istituzioni – e con una rappresentanza delle comunità indigene, 17 seggi. La Costituente è per quasi un terzo composta da cittadini che hanno costruito la candidatura non attraverso un partito ma in rappresentanza di istanze e "sensibilità" locali. Dei 155 costituenti, ben 48 sono infatti i cosiddetti "indipendenti", un gruppo eterogeneo destinato a divenire determinante nella formazione dei futuri equilibri. Si tratta di un gruppo direttamente legato alle proteste e pronto a schierarsi per riforme sociali più estreme. (segue) (Abu)