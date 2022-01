© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Seconda giornata di lavori del VI Congresso Cisl Fp Lazio. Previste le conclusioni del segretario generale della Cisl Fp nazionale Maurizio Petriccioli (ore 12:30). Seguiranno le elezioni del segretario generale e della segreteria (ore 16:00). Roma, Auditorium del Massimo, via Massimiliano Massimo 1 (9:30-17:30)- Documentario “Se non ora quando”. La Sapienza racconta la pandemia ideato e realizzato da Marina Ciampi, docente della Sapienza, con la regia di Carlo Boni. L'incontro si aprirà con i saluti della Rettrice, dell'assessore alle Attività produttive e alle Pari opportunità di Roma Capitale Monica Lucarelli, di Maria Carmela Agodi, presidente dell'Associazione italiana di Sociologia e di Tito Marci, preside della Facoltà di Scienze politiche, sociologia, comunicazione. Prima proiezione in Aula magna – Palazzo del Rettorato – Piazzale Aldo Moro 5, Roma. Diretta streaming sul canale Youtube Sapienza (ore 11:00) (segue) (Rer)