Usa: naufragio a largo della Florida, 39 migranti dispersi

- Sono in corso ricerche al largo della Florida, dopo che un barcone con 40 persone a bordo si è capovolto in quello che si considera un incidente connesso al traffico di esseri umani. Lo riferisce la guardia costiera statunitense su Twitter. L'allarme è stato lanciato dopo che una persona è stata trovata aggrappata alla nave che poi lo ha tratto in salvo a quasi a 100 chilometri a est di Fort Pierce Inlet, sulla costa est della Florida. Il sopravvissuto ha detto che lui e altre 39 persone avevano lasciato Bimini, Bahamas, nella notte di sabato scorso e che l’imbarcazione si è poi capovolta a causa del maltempo. L'uomo ha anche riferito che nessuno indossava un giubbotto di salvataggio.(Nys)