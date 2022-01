Bolivia: riciclaggio di denaro, custodia cautelare per l'ex capo dell'antidroga (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo, la difesa del colonnello, alla guida della Felcn nel corso dell'ultimi governo del presidente Evo Morales, ha già fatto ricorso. D'Avila era rimasto in carica fino al novembre 2019, data in cui Morales si è dimise al termine di un colpo di stato, al termine di un periodo di violenza iniziato dopo che l'opposizione non aveva riconosciuto i risultati delle elezioni del mese prima. Da allora è andato in pensione. (Brb)