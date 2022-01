Cile: anche i carcerati potranno presentare proposte per la nuova Costituzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due grandi coalizioni dell'opposizione di centro-sinistra – Apruebo Dignidad e Lista del Apruebo – hanno ottenuto invece 53 seggi, risultato molto inferiore ai due terzi dell'Aula che alcuni sondaggi della vigilia avevano ipotizzato, tetto necessario per l'approvazione delle singole norme da includere nella nuova Carta costituzionale. Male la coalizione che sostiene il governo conservatore del presidente Sebastian Pinera, Chile Vamos, che ha ottenuto solo 37 rappresentanti. Dopo il primo semestre con la rappresentante mapuche Elisa Loncon alla presidenza, dal 6 gennaio l'Assemblea è guidata dalla candidata indipendente Maria Elisa Quinteiros. "Faremo tutto ciò che è in nostro potere e anche di più per dare continuità a questo processo" ha affermato Quinteros dopo l'insediamento. (Abu)