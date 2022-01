Ecuador: parlamento avvia dibattito definitivo du depenalizzazione aborto in caso di stupro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte ha gettato le basi per una più ampia depenalizzazione, concludendo che l'Assemblea nazionale ha l'obbligo di legiferare in modo da realizzare il "diritto a vivere con dignità" e non può sottrarsi alla sua responsabilità di proteggere tutti i diritti costituzionali delle donne e delle ragazze. Lo scorso 28 giugno 2021, in ottemperanza alla sentenza del tribunale, l'Ufficio del Difensore civico ha presentato all'Assemblea nazionale una nuova legge. Il progetto legislativo è stato preparato sulla base di un dialogo nazionale con le organizzazioni femministe e riconosce il diritto all'aborto in tutti i casi di stupro, in conformità con gli standard internazionali di diritto dei diritti umani. (segue) (Mec)