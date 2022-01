Brasile: gettito fiscale aumenta a dicembre 10,76 su anno, 2021 chiude a +17,36

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riscossione di tasse, contributi e altre entrate federali (gettito fiscale) in Brasile ha registrato a dicembre 2021 un aumento pari al 10,76 per cento su anno. Lo riferisce il ministero dell'Economia. Complessivamente il gettito fiscale è stato di 193,9 miliardi di real (31,2 miliardi di euro). Si tratta del valore più alto per mese di dicembre delle serie storiche iniziate nel 1995. Secondo i dati dell'Agenzia delle entrate (Receita federal), con il risultato di dicembre, il gettito fiscale chiude il 2021 raggiunge i 1.878 miliardi di real (302 miliardi di euro). Ciò rappresenta un aumento del 17,36 per cento rispetto al 2020. Anche in questo caso si tratta del record delle serie storiche.(Brb)