Argentina: attività economica di novembre a +9,3 per cento su anno (4)

- L'ultimo rilevamento relativo all'inflazione fa riferimento al mese di novembre con un +2,5 per cento, in discesa di un punto rispetto al +3,5 per cento segnato sia a settembre che ad ottobre. Si è trattato del minor incremento su mese registrato nel 2021 insieme a quello di agosto, un rallentamento tuttavia insufficiente a incidere in modo determinante nel raffronto su anno, che si attesta al +51,2 per cento, e su quello relativo al 2021, che accumula un +45,4 per cento. A registrare a novembre incrementi oltre la media sono state le voci del paniere relative a turismo e ristorazione, con un +5,0 per cento, e abbigliamento e calzature, con un +4,1 per cento. Le voci che hanno registrato un minore incremento sono invece quelle relative ad educazione e comunicazione, entrambe con un +0,8 per cento. Nella presentazione della legge di Bilancio in parlamento il ministro dell'Economia, Martin Guzman, ha fissato al +33 per cento il target di inflazione per il 2022. (segue) (Abu)