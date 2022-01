Bolivia: riciclaggio di denaro, custodia cautelare per l'ex capo dell'antidroga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia della Bolivia ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'ex direttore della Forza speciale per la lotta al traffico di droga (Felcn) Maximiliano Davila per un presunto caso di riciclaggio di denaro. Lo riferisce il quotidiano "Pagina Siete". Secondo il tribunale boliviano, Davila dovrà trascorrere i prossimi sei mesi in carcere a causa del conclamato rischio di fuga e di ostacolo alle indagini. Dávila è accusato di aver compiuto movimenti bancari "sospetti". Sotto la lente degli inquirenti sono finiti anche le acquisizioni di immobili e altri beni che superano il valore di un milione di boliviani (129mila euro). (segue) (Brb)