Quirinale: Castellone (M5s), confronto serrato per soluzione condivisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Il confronto andrà avanti in modo serrato fino a che non troveremo una soluzione condivisa. Domani proseguiranno gli incontri. Lavoriamo per garantire ai cittadini un alto profilo che rappresenti davvero tutti". Lo ha detto la capogruppo del Movimento cinque stelle in Senato, Mariolina Castellone, al termine dell'incontro con Partito democratico e Liberi e uguali. (Rin)