- Nelle ultime 24 ore in Francia si sono registrati 501.635 casi di coronavirus, un record mai registrato prima dall'inizio della pandemia. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie. Il tasso di positività è al 31,7 per cento. Record anche di ricoveri, con 30.189 persone attualmente in ospedale.(Frp)