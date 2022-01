Usa: Covid, amministrazione Biden revoca obbligo vaccinale per imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato la revoca dell’obbligo vaccinale e l’imposizione di regolari test anti-Covid per i dipendenti delle aziende con più di 100 lavoratori. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, precisando che la decisione arriva dopo che la Corte Suprema ha bloccato la norma con una sentenza emessa all'inizio di questo mese. L'amministrazione per la Sicurezza e la salute sul lavoro del dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti (Osha) ha dichiarato che ritirerà l’obbligo di vaccinazione e testerà uno standard temporaneo di emergenza per le aziende con 100 o più dipendenti. "L'agenzia (l’Osha) sta dando la priorità alle sue risorse per concentrarsi sulla finalizzazione di uno standard sanitario permanente", si legge nella relativa nota ufficiale. La decisione, come già detto, arriva meno di due settimane dopo che la Corte Suprema ha bloccato la norma, assestando un duro colpo ai tentativi del presidente Biden di usare il potere del governo federale per combattere la pandemia di Covid-19. Il regolamento dell'Osha richiedeva alle aziende con 100 o più dipendenti di garantire che i propri lavoratori fossero completamente vaccinati o sottoposti a test regolari e indossassero mascherine sul lavoro.(Nys)