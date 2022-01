Francia: polemiche per libro inchiesta su case di riposo del gruppo Orpea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Polemiche in Francia per il libro-inchiesta "I becchini" scritto dal giornalista Victor Castanet, che ha indagato sulle condizioni delle case di riposo gestite dal gruppo Orpea, dove gli anziani vivrebbero in condizioni deprecabili. Dal volume di 400 pagine, in libreria da domani, emergono casi in cui gli ospiti delle strutture vivrebbero in condizioni igieniche precarie, con pasti razionati, mancanza di personale e di cure. Il ministro della Salute francese, Olivier Veran, ha dichiarato all'Assemblea nazionale che potrebbe aprire un'inchiesta parlamentare sul caso. "Non abbiamo niente da nascondere", ha dichiarato all'emittente televisiva "BfmTV" il direttore generale di Orpea Francia, Jean-Christophe Romersi. Il dirigente ha poi affermato che i fatti contenuti nel libro non corrispondono ai "valori" del gruppo.(Frp)