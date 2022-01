Argentina: corruzione, Paese perde quattro punti nell'Indice di Transparency International

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un calo di quattro punti rispetto allo scorso anno, l'Argentina (38) è il paese della regione latinoamericana che ha subito il calo maggiore nell'ultimo Indice di percezione della corruzione (Cpi), relativo al 2021, pubblicato dall’organizzazione non governativa Transparency International. La graduatoria classifica i Paesi in una scala da zero, cioè gravemente corrotti, a cento, ovvero molto “puliti”. L'interferenza nella magistratura da parte delle autorità politiche, denuncia l'Ong, mette a repentaglio l'indipendenza del Paese e crea un'impressione di impunità. Il 2021 è stato anche caratterizzato da abusi di potere durante la pandemia: il regime di vaccinazione "Vip" per i funzionari pubblici e i loro parenti, appalti non trasparenti e comportamenti non etici da parte dei funzionari governativi. (segue) (Abu)