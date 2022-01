Ita: Silvestroni (Fd'I), governo valuti manifestazione di interesse Msc nell'interesse nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano industriale di Ita "non sarebbe mai stato in grado di far crescere e di far diventare competitiva la nostra compagnia aerea nazionale ed è per questo che considero una buona opportunità la manifestazione di interessi di Msc perché ritengo che possa creare importanti sinergie con Ita, anche dal punto di vista dell'intermodalità dei trasporti". Lo dichiara Marco Silvestroni, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo Fd'I in commissione trasporti. "Questa intraprendenza di Msc prima del Cda di Ita convocato per il 31 gennaio per approvare il Piano Industriale deve essere di stimolo per il Governo e per il Cda che potrà valutare concretamente le sinergie possibili tra trasporto cargo e passeggeri facendo prima di tutto gli interessi nazionali e che tuteli e salvaguardi i lavoratori di Alitalia lasciati a terra e i nuovi di Ita, perché avere competenze e capacità a disposizione è la vera forza di una compagnia aerea competitiva a livello Internazionale", conclude.(Rin)