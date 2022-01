Quirinale: fumata nera a seconda votazione, serrati gli incontri ma da M5s-Pd-Leu è no a rosa centrodestra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Letizia Moratti, Marcello Pera, Carlo Nordio. Sono i tre candidati del centrodestra per la presidenza della Repubblica, emersi al termine di una riunione dei leader della coalizione a Montecitorio. Ad annunciarlo è stato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa sempre alla Camera. "Non presentiamo dirigenti di partito, anche se c'è qualcuno seduto a questo tavolo che avrebbe tutti i titoli per ambire a questa carica", ha proseguito l'ex ministro dell'Interno riferendosi al coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, presente all'incontro con i cronisti, e citato per l'alto profilo internazionale. "Non c'è, invece, il nome di Elisabetta Alberti Casellati perché riteniamo le cariche istituzionali debbano essere tenute fuori", ha poi spiegato il senatore leghista, malgrado la sensazione che in occasione del quarto scrutinio, quello in cui serve la maggioranza assoluta dei voti, il centrodestra possa calare sul tavolo la carta rappresenta dall'attuale presidente del Senato. "Di più non possiamo e non vogliamo fare: chiedo ai partiti di parlare del merito. Auspichiamo di trovare dall'altra parte uguale responsabilità: attendiamo una risposta. Facciamo una proposta per fare un passo avanti e per evitare che la politica dia una pessima immagine di sé continuando a prendere tempo per giorni", ha affermato la numero uno di Fd'I, Giorgia Meloni, che ha, inoltre, sottolineato: "La nostra proposta non è tattica e non si tratta di candidati di bandiera", ma "il centrodestra, visti i numeri, ha diritto di fare proposte e di chiedere agli altri di esprimersi su quelle proposte". "Noi vogliamo dialogare, vogliamo confrontarci con tutti in un Parlamento sovrano e trovare la soluzione migliore", il pensiero di Tajani stesso. (segue) (Rin)