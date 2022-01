Quirinale: fumata nera a seconda votazione, serrati gli incontri ma da M5s-Pd-Leu è no a rosa centrodestra (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosse e contromosse, dunque, come in una partita a scacchi, in un'altra giornata segnata da faccia a faccia, come quello tra Tajani ed ancora Letta, al palazzo dei gruppi parlamentari a Montecitorio. Un "colloquio costruttivo", viene riferito da fonti del Nazareno, "in cui si sono valutate opzioni e vagliati nomi con l’auspicio di arrivare a una soluzione equilibrata nell’interesse del Paese. Letta ha spiegato come in questa partita non abbia mai negato al centrodestra la legittimità di proporre profili, chiarendo però perché secondo lui, in un Parlamento così frammentato - hanno spiegato le fonti del Pd -, solo un profilo realmente super partes, autorevole e non divisivo può rappresentare una soluzione soddisfacente per tutti". "E’ necessario che nessuno vinca per vincere tutti", ha ripetuto il leader democratico. Dal canto suo, Matteo Renzi non ha dubbi: "Si fanno le rose senza il coraggio di votare i nomi. Alla terza votazione per il presidente della Repubblica non si fanno le rose, si votano i nomi: facciamo politica, non sondaggi d’opinione. Si perde tempo con una votazione al giorno (torniamo almeno a fare due votazioni al giorno). E manca la regia politica - ha osservato il fondatore di Italia viva ed ex premier nella sua Enews -. Nel 2013 e nel 2015 il Parlamento era lo stesso. Nel 2013, i grandi elettori hanno fallito; nel 2015, i grandi elettori hanno scelto Mattarella. Il Parlamento era lo stesso, la platea era la stessa. Ma nel 2013 è mancata la regia politica". (segue) (Rin)