Messico: Paese resta fermo nell'Indice di percezione della corruzione di Transparency International (3)

- Per tutto il 2021 la regione ha assistito a gravi attacchi alla libertà di parola, di stampa e di associazione, che sono diritti civili e politici fondamentali necessari per costruire democrazie sane e libere dalla corruzione. In paesi come Brasile (38), Venezuela (14), El Salvador (34) e Guatemala (25), i governi hanno utilizzato intimidazioni, diffamazione, notizie false e attacchi diretti contro organizzazioni della società civile, giornalisti e attivisti – compresi quelli che combattono la corruzione – come un modo per screditare e mettere a tacere i critici. In Colombia (39) si sono registrati gravi eccessi nell'uso delle forze di polizia durante le manifestazioni di massa contro la riforma fiscale che hanno paralizzato il Paese, nonché violazioni dei diritti di mobilitazione, partecipazione e protesta. (segue) (Mec)