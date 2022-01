Cile: anche i carcerati potranno presentare proposte per la nuova Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche i carcerati del Cile potranno portare le loro proposte alla Convenzione costituzionale (Cc) incaricata di redarre una nuova Costituzione al posto di quella attuale ereditata dalla dittatura di Augusto Pinochet. Questo il frutto di un accordo tra le autorità dell'assemblea costituente e il ministero della Giustizia che darà vita alla creazione di vere e proprie assemblee in ogni penitenziario. L'obiettivo, ha spiegato in dichiarazioni rilasciate al quotidiano "La Tercera" il deputato della Cc Tomas Laibe, è quello di "stabilire un processo partecipativo che assicuri l'inclusione dei gruppi storicamente esclusi in linea con il mandato dell'Assemblea". L'accordo prevede lo sviluppo di "azioni tendenti ad appoggiare, promuovere, facilitare e diffondere il processo di partecipazione tra le persone private della libertà". Parte del convegno prevede inoltre un protocollo speciale per le visite dei membri della Cc nei penitenziari e le attività che possono svolgere all'interno di questi. (segue) (Abu)