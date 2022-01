Ecuador: parlamento avvia dibattito definitivo du depenalizzazione aborto in caso di stupro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dicembre 2020 l'Argentina è diventando il sesto paese della regione latinoamericana a legalizzare ufficialmente l'aborto insieme a Cuba, Uruguay, Guyana, Guyana francese, e Porto Rico. La regione, a stragrande maggioranza di religione cattolica, si oppone tuttora in maggioranza a questa pratica. L'interruzione della gravidanza è infatti ancora proibita senza eccezioni in paesi come El Salvador, Honduras, Nicaragua, Repubblica Dominicana e Haiti. Paraguay, Venezuela, Guatemala, Perù e Costa Rica hanno alcune delle normative più restrittive e depenalizzano l'aborto solo nel caso in cui la vita o la salute della donna incinta sia in pericolo. Alcuni paesi, come Cile, Colombia, Ecuador e Brasile, includono diverse eccezioni come nei casi di stupro o di impossibilità di vita del feto. (Mec)