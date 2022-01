Ucraina-Croazia: ministero Esteri Kiev convoca ambasciatrice Djamic, da presidente Milanovic frasi "inaccettabili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri ucraino ha convocato l'ambasciatrice croata a Kiev, Anica Djamic, dopo le frasi "categoricamente inaccettabili" del presidente della Croazia Zoran Milanovic. Secondo quanto riferisce una nota del ministero degli Esteri ucraino, le frasi odierne del presidente croato vanno contro la posizione ufficiale esternata dalle autorità di Zagabria ma possono comunque danneggiare i rapporti bilaterali e per questo viene richiesta una loro smentita ufficiale. "Profonda delusione è stata espressa per le dichiarazioni del presidente della Croazia sull'adesione dell'Ucraina alla Nato e sull'inopportunità dell'assistenza al nostro Stato contro l'aggressione russa", si legge in una nota diffusa dalla diplomazia di Kiev dopo la convocazione dell'ambasciatrice croata al ministero degli Esteri. Secondo il ministero ucraino, le frasi di Milanovic "rilanciano la narrativa della propaganda russa, non rispondono alla posizione ufficiale della Croazia sul sostegno alla sovranità ed all'integrità territoriale dell'Ucraina e danneggiano i rapporti bilaterali". "Il ministero degli Esteri ucraino richiede una smentita pubblica di queste dichiarazioni offensive da parte del presidente della Croazia e una loro non ripetizione in futuro", si legge nella nota secondo cui l'ambasciata ucraina farà la stessa richiesta a Zagabria. (segue) (Res)