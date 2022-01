Ucraina-Croazia: ministero Esteri Kiev convoca ambasciatrice Djamic, da presidente Milanovic frasi "inaccettabili" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci sono soldati croati in Ucraina e proprio nelle scorse ore è rientrato il nostro contingente impegnato nella missione Nato in Polonia", ha affermato il primo ministro croato, Andrej Plenkovic, commentando le frasi del presidente Milanovic ed evidenziando di non sapere "di quali soldati" parlasse il capo dello Stato questa mattina. "Si tratta di dichiarazioni surreali. All'inizio ho pensato che stesse parlando un funzionario russo", ha aggiunto Plenkovic scusandosi poi a nome del governo di Zagabria con gli ucraini per la dichiarazione del presidente Milanovic sulla corruzione dell'Ucraina. "Posso dirvi quella che è la posizione del governo della Croazia, ovvero prevenire i conflitti e sostenere l'integrità dell'Ucraina", ha spiegato il premier croato auspicando una reintegrazione dei "territori occupati" della parte orientale del Paese. (segue) (Res)