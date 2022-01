Quirinale: Conte, Italia non ha tempo da perdere, non è momento del muro contro muro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo deciso di non presentare una rosa di nomi. In questo modo acceleriamo il dialogo con il centrodestra con l'impegno di trovare nelle prossime ore una soluzione condivisa. L'Italia non ha tempo da perdere. Non è il momento del muro contro muro". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, al termine della riunione con il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, e con il leader di Liberi e uguali, Roberto Speranza. (Rin)