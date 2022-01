Uruguay: Transparency International elogia il Paese su lotta a corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un punteggio di 73, l'Uruguay si consolida come uno dei paesi con il punteggio più alto nelle Americhe nell' Indice di percezione della corruzione (Cpi), relativo al 2021, pubblicato oggi dall’organizzazione non governativa Transparency International. La graduatoria classifica i Paesi in una scala da zero, cioè gravemente corrotti, a cento, ovvero molto “puliti”. Ciò, si legge, dimostra che istituzioni democratiche forti e stabili, una magistratura indipendente e la protezione dei diritti fondamentali sono vitali per impedire alla corruzione di permeare lo Stato. Le solide istituzioni dell'Uruguay hanno anche consentito al paese di affrontare la pandemia in modo efficace, trasparente e con il sostegno della sua popolazione, a differenza della maggior parte dei paesi della regione. (segue) (Abu)