Quirinale: fumata nera a seconda votazione, serrati gli incontri ma da M5s-Pd-Leu è no a rosa centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Le 527 schede bianche all'esito della seconda votazione per l'elezione del presidente della Repubblica, insieme alle nulle (38) e ai voti dispersi (125), sono le vere protagoniste di questo nuovo scrutinio che lascia ancora aperta la partita per il nuovo capo dello Stato. Crescono però i consensi nei confronti di Sergio Mattarella e Paolo Maddalena (39), Renzo Tondo (18) Roberto Cassinelli (17), Ettore Rosato (14), Umberto Bossi (12) Giancarlo Giorgetti, Luigi Manconi e Marta Cartabia (8), Silvio Berlusconi e Giuseppe Moles (7) e Nicola Gratteri (6). La seduta comune è aggiornata a domani, alle 11. Procedimento particolarmente fluido quello della seconda giornata di votazioni per l'elezione del presidente della Repubblica. Il meccanismo di scrutini per fasce orarie e tranches di grandi elettori, collaudato nella prima giornata, non ha visto alcun intoppo e senatori, deputati e delegati regionali si sono ordinatamente succeduti dalle 15 fino al termine, alle 18.30 circa. (segue) (Rin)