Quirinale: fumata nera a seconda votazione, serrati gli incontri ma da M5s-Pd-Leu è no a rosa centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Le 527 schede bianche all'esito della seconda votazione per l'elezione del presidente della Repubblica, insieme alle nulle (38) e ai voti dispersi (125), sono le vere protagoniste di questo nuovo scrutinio che lascia ancora aperta la partita per il nuovo capo dello Stato. Crescono però i consensi nei confronti di Sergio Mattarella e Paolo Maddalena (39), Renzo Tondo (18) Roberto Cassinelli (17), Ettore Rosato (14), Umberto Bossi (12) Giancarlo Giorgetti, Luigi Manconi e Marta Cartabia (8), Silvio Berlusconi e Giuseppe Moles (7) e Nicola Gratteri (6). La seduta comune è aggiornata a domani, alle 11. Procedimento particolarmente fluido quello della seconda giornata di votazioni per l'elezione del presidente della Repubblica. Il meccanismo di scrutini per fasce orarie e tranches di grandi elettori, collaudato nella prima giornata, non ha visto alcun intoppo e senatori, deputati e delegati regionali si sono ordinatamente succeduti dalle 15 fino al termine, alle 18.30 circa. (segue) (Rin)