Quirinale: fumata nera a seconda votazione, serrati gli incontri ma da M5s-Pd-Leu è no a rosa centrodestra (3)

21 luglio 2021

- Immediato il commento del segretario del Partito democratico, Enrico Letta, secondo cui si tratta di "nomi sicuramente di qualità, li valuteremo senza spirito pregiudiziale". Parole salutate con soddisfazione da Meloni, che le ha giudicate "un passo avanti", e da Salvini su Twitter: "Bene l'apertura al confronto - le considerazioni dell'ex vicepremier -, dal centrodestra nessun tatticismo. Scegliamo in fretta il meglio per l'Italia". Aperture, quelle di Letta, contraddette solo qualche ora più tardi da una nota congiunta di Movimento cinque stelle, Pd e Liberi e uguali. "Prendiamo atto della terna formulata dal centrodestra che appare un passo in avanti, utile al dialogo - scrivono al termine del loro incontro Giuseppe Conte, Letta e Roberto Speranza -. Pur rispettando le legittime scelte del centrodestra, non riteniamo che su quei nomi possa svilupparsi la larga condivisione in questo momento necessaria. Riconfermiamo la nostra volontà di giungere a una soluzione condivisa su un nome super partes e per questo non contrapponiamo una nostra rosa di nomi. Nella giornata di domani proponiamo un incontro tra due delegazioni ristrette in cui porteremo le nostre proposte". "Dobbiamo incontrarci" con il centrodestra "e buttare via la chiave finché non si trova una soluzione" per il Quirinale, ha ribadito sempre Letta lasciando Montecitorio dopo la riunione. "Il Paese non può aspettare giorni di schede bianche. Noi siamo disponibili a farlo", ha proseguito. "Oggi abbiamo deciso di non presentare una rosa di nomi. In questo modo acceleriamo il dialogo con il centrodestra con l'impegno di trovare nelle prossime ore una soluzione condivisa. L'Italia non ha tempo da perdere. Non è il momento del muro contro muro", ha segnalato Conte che ha confermato la contrarietà del M5s al trasloco di Draghi da palazzo Chigi al Quirinale, rilevando che "se abbiamo affidato a un timoniere questa nave in difficoltà, non ci sono le condizioni per fermare i motori e cambiare l'equipaggio. La nostra nave è ancora in difficoltà". (segue) (Rin)